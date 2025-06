Bonny Inter Ausilio studia l’assalto al Parma | ecco l’offerta che ha in mente! Mentre per Hojlund…

Nel cuore dell’estate nerazzurra, Bonny Inter e Ausilio sono al lavoro su nuovi colpi di mercato, con un occhio di riguardo all’attacco. Mentre i nerazzurri si preparano all’esordio nel Mondiale per Club contro il Monterrey, la dirigenza sta studiando l’assalto al Parma e le strategie per Hojlund. Un’estate calda, ricca di speranze e novità: ecco cosa bolle in pentola per rafforzare l’Inter e puntare sempre più in alto!

Bonny Inter, Ausilio studia l'assalto al Parma: ecco l'offerta che ha in mente! Mentre per Hojlund. Il punto sui piani per l'attacco. Nella notte i nerazzurri faranno il loro esordio nel Mondiale per Club contro il Monterrey, ma parallelamente la dirigenza nerazzurra continua a muoversi sul fronte mercato Inter. La priorità resta rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il nome in cima alla lista è quello di Ange-Yoan Bonny, attaccante classe 2003 del Parma. I contatti tra i due club sono già avviati: i ducali valutano il giocatore circa 25 milioni di euro.

