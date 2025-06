Bonnie Blue in realtà è un uomo e si chiama Tom | la modella di OnlyFans replica ai pettegolezzi

Bonnie Blue, la celebre modella di OnlyFans conosciuta per le sue imprese audaci, ha deciso di rompere il silenzio sulle velenose voci che circolano online. Le teorie, che la vedevano trasformarsi in un uomo chiamato Tom, sono state smentite con fermezza dalla stessa Tia Billinger durante un'intervista a Stand Out TV. La sua sinceritĂ e determinazione dimostrano ancora una volta che i pettegolezzi spesso celano semplicemente ignoranza e maldicenza, lasciando spazio alla veritĂ .

La modella di OnlyFans Bonnie Blue (il vero nome è Tia Billinger), nota alle “cronache” per aver fatto sesso con mille uomini in 24 ore, ha rotto il silenzio, dopo essere stata al centro di un pettegolezzo che si è diffuso online. Diversi utenti hanno diffuso teorie assurde secondo cui la 26enne fosse segretamente un uomo e che un tempo si facesse chiamare Tom. Intervenuta durante un’apparizione a Stand Out TV, la modella ha rivelato la sua opinione su queste speculazioni. Il conduttore ha chiesto: “Ho letto da qualche parte che qualcuno ha detto che sei un uomo”. Bonnie ha risposto immediatamente e senza tentennamenti: “L’ho letto anch’io; a quanto pare, il mio nome era Tom”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Bonnie Blue in realtà è un uomo e si chiama Tom”: la modella di OnlyFans replica ai pettegolezzi

