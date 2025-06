Bombardamenti russi sulla capitale ucraina Kiev almeno 14 morti

Nella notte tra il 16 e il 17 giugno, Kiev si è risvegliata sotto un violento assalto: i bombardamenti russi hanno causato almeno 14 vittime, tra cui un cittadino statunitense. Un episodio drammatico che evidenzia ancora una volta la gravità del conflitto in Ucraina. La violenza non si ferma, e il mondo osserva con preoccupazione questa escalation. Leggi tutto per scoprire gli ultimi sviluppi e le reazioni internazionali.

Nella notte tra il 16 e il 17 giugno l’esercito russo ha condotto degli intensi bombardamenti sulla capitale ucraina Kiev, causando almeno quattordici morti, tra cui un cittadino statunitense. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Bombardamenti russi sulla capitale ucraina Kiev, almeno 14 morti

UCRAINA | Quattro morti e 20 feriti (16 ricoverati in ospedale) è il bilancio di un attacco lanciato nella notte dalle forze armate russe su Kiev. Numerosi droni hanno colpito vari distretti della capitale, danneggiando edifici residenziali e infrastrutture (l'energia el

Vita da topi. Fra sonniferi, cani antistress e corsa al posto nel bunker, le notti in bianco di Kiev, da 40 mesi sotto i droni russi (Corriere della Sera)

