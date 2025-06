Bologna vince a Brescia Virtus campione d' Italia

La Virtus Bologna conquista il 17° scudetto, battendo nettamente la Germani Brescia in gara 3 con un punteggio di 96-74. Un trionfo che premia la determinazione e il talento della squadra, e che si dedica a Achille Polonara, protagonista di questa stagione emozionante. Brescia resiste per soli sei minuti, poi cede il passo: un finale di stagione davvero memorabile, scritto con passione e coraggio.

La Segafredo chiude in gara 3 la finale scudetto per un trionfo dedicato ad Achille Polonara BRESCIA - La Virtus Bologna supera nettamente la Germani Brescia (96-74) in gara 3 e vince il 17° scudetto della sua storia. Un successo meritato per come è arrivato perché i lombardi resistono 6' poi vengon.

