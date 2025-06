bologna resiste alle offerte per lucumi e punta su diogo leite

Il Bologna dimostra di avere le idee chiare: resiste alle offerte per Lucumi, puntando forte su Diogo Leite, che rappresenta il futuro della difesa rossoblù. Mentre il Bournemouth insiste con 14 milioni per il colombiano, il club felsineo mantiene alta la guardia. La Roma, invece, tiene aperta una trattativa senza ancora fare passi concreti, mentre il Galatasaray si fa avanti con un sondaggio da 17 milioni, rendendo il mercato più caldo che mai.

Il Bologna continua ad alzare il muro su Beukema. Non su Lucumi, in scadenza al 2026, ma l’offerta non è ancora quella giusta. Per il colombiano si è mosso in primis il Bournemouth, con una proposta da 14 milioni: niente da fare. Parla con il giocatore la Roma, che ancora non ha formalizzato proposte, ma alletta il difensore rossoblù. Intanto nelle ultime ore si è inserito il Galatasaray e in Turchia si mormora si un sondaggio da 17 milioni complessivi per il cartellino (tra parte fissa e bonus) e 2 di ingaggio al calciatore. Non bastano. Lucumi ha una clausola da 28 milioni, il Bologna non è disposto a oggi ascendere sotto i 25. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net