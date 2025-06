Bollino rosso e traffico da paralisi | weekend da incubo sulle autostrade del Fvg

Bollino rosso e traffico da incubo si preparano a travolgere le autostrade del Friuli Venezia Giulia e Veneto, trasformando il weekend in un vero e proprio incubo per gli automobilisti. Con la fine delle festività del Corpus Domini, migliaia di turisti si mettono in viaggio verso le nostre mete di mare, creando code interminabili e rallentamenti record. Preparatevi: sarà un fine settimana da affrontare con pazienza e prudenza.

Si preannuncia un fine settimana difficile per gli automobilisti in Friuli Venezia Giulia e in Veneto. Con la conclusione del ciclo di festività legate al Corpus Domini, che porta tradizionalmente migliaia di turisti d'Oltralpe verso le nostre località di mare, le autostrade A23 (TarvisioUdine –. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Bollino rosso e traffico da paralisi: weekend da incubo sulle autostrade del Fvg

In questa notizia si parla di: autostrade - bollino - rosso - traffico

Previsioni traffico autostrade ponte del 2 giugno: i giorni e gli orari da bollino rosso - Il Ponte del 2 giugno si avvicina e con esso l'inevitabile caos sulle autostrade italiane. Anas prevede traffico intenso, soprattutto nella serata di venerdì 30 e sabato 31 per le partenze, mentre il lunedì sarà critico per i rientri.

? Come sarà la viabilità sulla nostra rete nella settimana contrassegnata dall’Ascensione e dal ponte per la Festa della Repubblica? Ecco quali saranno le giornate da bollino rosso e giallo. Per tutti gli aggiornamenti puoi: consultare i siti www.autostradeal Vai su Facebook

Traffico da bollino rosso sull’A10: disagi e code nel Ponente ligure Vai su X

Bollino rosso e traffico da paralisi: weekend da incubo sulle autostrade del Fvg; Corpus Domini, vacanze e concerti: weekend rovente sulla A4. I giorni da evitare; Bollini rossi e traffico in aumento: cosa succede sulle autostrade nel fine settimana.

Weekend da bollino rosso in FVG e Veneto: code su A4 e A23. Le tratte coinvolte giorno per giorno. - FRIULI VENEZIA GIULIA e VENETO – Con la conclusione del Corpus Domini, torna puntuale l’esodo turistico di migliaia di viaggiatori in arrivo da oltreconfine. Segnala nordest24.it

Autostrada A4, traffico da bollino rosso nel weekend: previsti incolonnamenti e rallentamenti - La conclusione delle scuole quest’anno coinciderà con la Pentecoste, ricorrenza che richiama sulle coste friulane e venete migliaia ... msn.com scrive