Bocciofila di via Erbarella ultimi interventi di pulizia e bonifica per la rinascita dell' area

La bocciofila di via Erbarella si prepara a rinascere, grazie agli ultimi interventi di pulizia e bonifica che restituiranno vita a quest'area amata dalla comunità. Dopo il devastante incendio di febbraio, il progetto di riqualificazione prosegue con entusiasmo, grazie anche alla preziosa collaborazione con la Diocesi. Un nuovo capitolo per questo spiazzo, simbolo di socialità e tradizione, sta per aprirsi, rilanciando speranza e partecipazione.

Dopo l'incendio che ha colpito l'area della bocciofila di Via Erbarella lo scorso febbraio, sono in corso gli ultimi interventi di pulizia e bonifica, propedeutici all'installazione di un nuovo modulo abitativo destinato all'attività del sodalizio. Grazie alla collaborazione con la Diocesi.

