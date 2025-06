Bocciatura di studente autistico la scuola replica | ‘Valutato come tutti senza percorso differenziato’

Il caso dello studente autistico bocciato in un istituto alberghiero ha suscitato un acceso dibattito sull'inclusione scolastica e le valutazioni personalizzate. La madre denuncia un'ingiustizia, mentre la scuola argomenta le ragioni tecniche e normative alla base della decisione. Questa vicenda mette in luce l'importanza di un sistema che possa davvero valorizzare le differenze e garantire pari opportunitĂ a tutti gli studenti, senza comprometterne il diritto all'istruzione.

