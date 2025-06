Bocce Raffa l' Azzurra Alpina all' assalto della storia!

L'emozione si accende nel cuore del Trevigiano: sabato 21 giugno, l’Azzurra Alpina di Caerano San Marco affronta una sfida epica a Colleferro, Roma, per i quarti di finale del Campionato Italiano di Seconda Categoria – Specialità Raffa. Un’occasione unica per tifare e sostenere questa squadra che punta a scrivere il suo nome nella storia dello sport locale. Non mancate a questo appuntamento imperdibile!

Sta per scattare un appuntamento imperdibile per lo sport trevigiano: Sabato 21 giugno, l’Azzurra Alpina di Caerano San Marco scende in campo a Colleferro (Roma) per l’andata dei quarti di finale del Campionato Italiano di Seconda Categoria – specialità Raffa. Una sfida che vale l’accesso alle. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Bocce Raffa, l'Azzurra Alpina all'assalto della storia!

In questa notizia si parla di: raffa - azzurra - alpina - bocce

Bocce Raffa, l'Azzurra Alpina all'assalto della storia!; BOCCE - Acquamarina Team Trieste Quarta Classificata a Montebelluna.

Bocce Raffa, l'Azzurra Alpina all'assalto della storia! - Sta per scattare un appuntamento imperdibile per lo sport trevigiano: Sabato 21 giugno, l’Azzurra Alpina di Caerano San Marco scende in campo a Colleferro (Roma) per l’andata dei quarti di finale del ... Si legge su trevisotoday.it

Bocce, presentati a Terni gli Europei senior di Raffa - organizzati dalla Confederazione Europea Raffa (CER) e dalla Federazione Italiana Bocce, grazie anche al contributo del Dipartimento per lo Sport, del Comune di Terni e della Regione Umbria. Secondo ilmessaggero.it