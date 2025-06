Boca Juniors-Benfica show | rossi e tanti gol Belotti si fa espellere

Una notte di emozioni forti e colpi di scena nel Gruppo C del Mondiale per Club: Boca Juniors e Benfica danno spettacolo tra gol, risse e espulsioni. L’epilogo? Un pareggio 2-2 che rimane nella memoria, con tre cartellini rossi, incluso quello di Belotti. Miami infiamma il calcio mondiale, testimone di una sfida senza esclusione di colpi tra due giganti del pallone. La passione non si ferma qui...

Finisce 2-2 Boca Juniors-Benfica, partita del gruppo C del Mondiale per Club. In totale tre rossi, tra cui uno per l’italiano Belotti. MIAMI SI INFIAMMA – Botte da orbi e tanti gol nella notte tra Boca Juniors e Benfica, grande sfida nel gruppo C del Mondiale per Club. Domenica c’era stata la grande vittoria del Bayern Monaco sull’Auckland City ad inaugurare il girone. A Miami, va in scena un match vero tra due squadre storiche del calcio mondiale come gli Xeneixes e i lusitani di Lisbona. Il primo tempo è pirotecnico: uno-due letale del Boca, che tra il 21? e il 27? trova il gol prima con Merentiel e poi con Battaglia. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Boca Juniors-Benfica show: rossi e tanti gol. Belotti si fa espellere

