boca juniors benfica di maria e otamendi salvano i portoghesi dal ko espulso belotti

Una sfida emozionante tra Boca Juniors e Benfica si chiude con un pareggio mozzafiato all’Hard Rock Stadium di Miami. Dopo un avvio convincente degli argentini, portatisi sul 2-0, il ritorno dei portoghesi è firmato da Di Maria e Otamendi, che trovano il pareggio nel finale. Un match ricco di colpi di scena, espulsioni e grande spettacolo, dimostrando ancora una volta quanto il calcio sia imprevedibile e appassionante. La partita si conclude con un risultato che lascia tutti con il fiato sospeso.

