Boati e fumo residenti in strada

Un’esplosione improvvisa ha scatenato il panico ad Aversa, con boati e fumo che hanno avvolto via Diaz, lasciando i residenti sconvolti. La zona, vicino al cantiere dell'ex pretura, si è trasformata in un teatro di paura e confusione. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i soccorsi, pronti a fare chiarezza su quanto accaduto e garantire la sicurezza di tutti.

Scene di panico in serata ad Aversa. Diversi residenti sono scesi in strada dopo aver sentito due boati, con il fumo che ha invaso la strada. L'episodio si è verificato in via Diaz al Condominio Coppola, nei pressi del cantiere dello stabile dell'ex pretura. Sul posto sono intervenuti i.

