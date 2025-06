Blue Origin di Jeff Bezos punta alla Luna con il razzo New Glenn

Blue Origin di Jeff Bezos si prepara a conquistare la Luna con il suo ambizioso razzo New Glenn. Previsto per agosto il secondo lancio del vettore, l’azienda sottolinea come l’esplorazione spaziale, oggi come in passato, sia fondamentale per migliorare la nostra vita sulla Terra. Un passo audace che potrebbe aprire nuove frontiere per l’umanità, unendo innovazione e sostenibilità in un’unica grande avventura.

