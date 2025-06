Blue Fest evento in memoria di Fabiana Chiarappa e concerto-tributo per il Premio Rino Arbore

Manca esattamente un mese al fantastico Blue Fest, l’evento dedicato alla memoria di Fabiana Chiarappa e al tributo per il premio Rino Arbore, che aprirà la XXIII edizione del Multiculturita Summer Festival. Dal 17 al 19 luglio, il suggestivo sagrato della Reale Basilica di Maria SS. del Pozzo a Capurso si trasformerà in un palcoscenico di musica e emozioni, portando in Puglia una line-up eccezionale. Un’occasione imperdibile per vivere momenti unici all’insegna dell’arte e della solidarietà.

