Bloccarono la strada sedendosi sull' asfalto | come è andato a finire il processo agli attivisti di Ultima Generazione

azioni degli attivisti di Ultima Generazione hanno acceso un acceso dibattito sulla crisi climatica e le strategie di protesta. Dopo mesi di attesa, oggi arriva la notizia tanto attesa: tutti e cinque sono stati assolti, confermando il valore delle loro azioni nel sensibilizzare l’opinione pubblica. Le loro parole e il loro coraggio continueranno a ispirare movimenti e cittadini a chiedere un cambiamento reale e urgente.

Avevano bloccato viale Sturzo a Milano il 20 febbraio 2023. Oggi sono statio assolti tutti e cinque gli attivisti di Ultima Generazione finiti a processo per blocco stradale. I ragazzi avevano fermato il traffico sedendosi sull'asfalto con lo striscione che recitava: "Non paghiamo il fossile".

