Blocca un'ambulanza e prende a pugni il medico | Dovevamo soccorrere un bimbo poi l'aggressione

In un gesto di pura follia, un'ambulanza impegnata a salvare un bambino di tre anni in codice rosso è stata brutalmente bloccata e aggredita da un automobilista furioso. Un episodio che scuote le fondamenta del nostro senso di sicurezza e solidarietà, lasciando tutti noi a chiedere: come può il rispetto e la compassione svanire di fronte a una tragedia in atto? Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa incredibile vicenda.

Stavano andando a salvare un bimbo di tre anni in codice rosso, ma l'ambulanza su cui viaggiavano sulla sua strada ha incontrato un automobilista che li ha bloccati e aggrediti.

Bimbo di 3 anni con le convulsioni: automobilista blocca l'ambulanza e dà un pugno al medico a Terracina - Un pomeriggio di caos e tensione a Terracina, dove un’ambulanza del 118 impegnata nel soccorso di un bambino di 3 anni affetto da convulsioni è stata bloccata da un automobilista impaziente nel traffico estivo.

