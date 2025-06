Blocca l' auto dell' ex a Vittoria e spara colpito il compagno della donna | sulla vettura c' era anche la figlia

Un dramma sfiorato a Vittoria: un uomo di 34 anni, in preda alla vendetta, ha tentato di uccidere l’ex compagno della sua ex, sparando sulla vettura e colpendo anche il suo compagno e la figlia a bordo. Un gesto grave che ha portato all’arresto dell’aggressore per tentato omicidio e porto illegale di arma. La comunità è sotto shock di fronte a questa escalation di violenza, che solleva importanti questioni sulla sicurezza e la convivenza civile.

