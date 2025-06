Blitz e svolta clamorosa | Kean lascia la Fiorentina e resta in Serie A

Un colpo di scena di mercato scuote il calcio italiano: Kean lascia la Fiorentina, ma conferma la sua presenza in Serie A anche nella prossima stagione. La suggestione di un trasferimento al Milan sta prendendo quota, alimentando discussioni e scommesse tra tifosi e addetti ai lavori. Con questa mossa, il calciomercato si infiamma, aprendo scenari imprevedibili e creando aspettative che potrebbero rivoluzionare gli equilibri della massima serie.

Kean lascerĂ la Fiorentina, ma resterĂ n Serie A anche nel corso della prossima stagione. Arrivano le prime conferme sul possibile ribaltone a sorpresa. Sull’attaccante della Viola, però, restavano vigili anche le sirene dall’Arabia Saudita. Occhio alla possibile svolta Kean al Milan: è questa la clamorosa indiscrezione di mercato rimbalzata nel corso delle scorse ore e pronta a trovare conferme. Come sottolineato da Sportmediaset, infatti, Allegri avrebbe puntato l’indice sul centravanti della Fiorentina, profilo perfetto per l’idea di calcio del neo tecnico rossonero, il quale ha giĂ allenato Kean ai tempi della Juventus. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Blitz e svolta clamorosa: Kean lascia la Fiorentina e resta in Serie A

