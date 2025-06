Blitz al Flaminio | Morte in piazza per mano del patriarcato

Stamattina, un audace blitz a Piazzale Flaminio ha acceso i riflettori sulla lotta femminista. Quattro attiviste di Bruciamo Tutto si sono fatte notare legandosi con un filo di gomitolo rosso, simbolo di solidarietà e resistenza contro il patriarcato. La loro azione ha aperto un dibattito urgente sulla violenza di genere e il bisogno di cambiamento. Un gesto che invita tutti a riflettere e a unirsi nella lotta per un futuro più equo.

"Morte in piazza per mano del patriarcato". Blitz stamattina a piazzale Flaminio di quattro attiviste di Bruciamo Tutto. Sul posto tre di loro si sono legate l'una all'altra con un filo di gomitolo rosso attorno al cinto di ognuna. Hanno poi scoperto le loro braccia e le loro gambe per mostrare i.

