Blatte volanti a Roma entomologo Paolo Fontana spiega rischi e presenza di Periplaneta americana

Negli ultimi giorni, Roma si è improvvisamente invasa da gigantesche blatte volanti, portando preoccupazione tra i cittadini. Per capire meglio questa invasione e i possibili rischi per la salute, abbiamo intervistato l’entomologo Paolo Fontana, che ci svela le caratteristiche della specie coinvolta, la Periplaneta americana, e le ragioni di questa sorprendente presenza. Scopriamo insieme cosa c’è da sapere e come proteggerci. Continua a leggere.

Negli ultimi giorni sulle pagine dei social media e sui siti di giornali è un tripudio di video e post sulle famigerate "grandi blatte volanti americane" che avrebbero infestato vari quartieri di Roma. Per saperne di più sulla specie coinvolta, le ragioni di questa abbondante presenza e i potenziali rischi per la salute Fanpage.it ha intervistato l'entomologo Paolo Fontana. Ecco cosa ci ha raccontato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: blatte - volanti - roma - entomologo

Blatte volanti e giganti spaventano i romani: l’invasione della specie americana è esplosa con i primi caldi - L’estate romana si presenta sotto una nuova minaccia: le blatte giganti volanti, un’invasione arrivata direttamente dall’America e scoppiata con i caldi.

Roma invasa dalle blatte volanti: con il primo caldo la specie americana arriva in città Vai su Facebook

Blatte volanti a Roma: allarme in città, ma gli esperti frenano l’allarmismo.

Roma, con il grande caldo estivo torna l’invasione delle blatte volanti - Con l'arrivo dell'estate e del grande caldo la città viene invasa da grandi scarafaggi. meteo.it scrive

Roma, blatte volanti in città: boom di segnalazioni. L'esperto: «Colpa del caldo, attenti a pasta e biscotti». I consigli - L'allarme è scattato in particolare nella Capitale, ma le blatte volanti cominciano ad essere avvistate anche ad Aprilia e sul litorale romano. Lo riporta informazione.it