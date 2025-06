Blanco il suo nuovo singolo estivo è Maledetta rabbia

Blanco torna a sorprendere con il suo nuovo singolo estivo, "Maledetta rabbia". Tra vibrazioni calde e intense emozioni interiori, il brano promette di essere la colonna sonora dell’estate 2024. Dopo il trionfo di "Piangere a 90", Blanco dimostra ancora una volta di saper catturare i cuori e le orecchie di milioni di ascoltatori. Preparatevi a lasciarvi travolgere da questa nuova hit: sarà un’estate indimenticabile!

Maledetta rabbia è il nuovo singolo di Blanco, muovendosi in equilibrio tra energie estive e tempeste interiori. Dopo l’enorme successo di Piangere a 90 – affermatosi in pochi giorni come il più grande ritorno discografico dell’anno raggiungendo il primo posto in classifica FIMIGfK, in classifica radio ufficiale Earone e sulle piattaforme di streaming – Maledetta rabbia è il nuovo singolo di Blanco, da venerdì 20 giugno su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per EMI Records Italy (Universal Music Italy) accompagnato dal videoclip su YouTube. Con Maledetta rabbia Blanco mantiene intatta la sua carica istintiva e torna a esplorare sonorità più dirette, dinamiche e trascinanti, muovendosi in equilibrio tra energie estive e tempeste interiori: un’esplosione di vulnerabilità cantata con la voce graffiata di chi sente ancora il peso degli errori commessi e della fine di un rapporto. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu