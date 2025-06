si sta avvicinando a questa visione audace, dimostrando che il valore e la leadership non hanno genere. La figura di Blaise come Judi, a capo degli 007 inglesi, incarna un nuovo paradigma di forza e intelligenza femminile, capace di ispirare e cambiare le regole del gioco. La realtà si sta riscrivendo, e il futuro è più inclusivo che mai.

Ponchia Prima è arrivato il cinema a rendere plausibile l’eresia che a capo dell’M16, il servizio segreto britannico all’estero, ci fosse una donna. Aveva gli occhi azzurri di Judi Dench, nome in codice M, e dal debutto in Golden Eye nel 1995 fino a Spectre nel 2015 ha saputo tenere testa a 007. Una rivoluzione che portava l’autorità fuori dal clichè e toglieva muscoli al potere, a parte il cuore. Un giudice ma anche una madre. Adesso la realtà corre dietro alla profezia: in cima alla catena di comando delle spie più famose del mondo arriva Blaise Metreweli, 47 anni, che a fine anno succederà a Sir Richard Moore (dice niente il cognome?). 🔗 Leggi su Quotidiano.net