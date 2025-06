Blackout di 10 ore a Torino l' allarme di Ascom | Gravi danni per attività in centro

Lucia Bortolato. La ripetizione di questi blackout mette a rischio la ripresa economica del cuore pulsante della città, con gravi conseguenze per commercianti e cittadini. È ora di agire con decisione per proteggere il centro di Torino e garantire un futuro più stabile e sicuro.

Dopo gli episodi di blackout degli ultimi giorni a Torino, che hanno colpito in particolare il centro, con casi di negozi e attività costretti anche a chiudere per diverse ore, Ascom Confcommercio Torino e provincia sottolinea la necessità di "intervenire per scongiurare nuovi episodi e i conseguenti danni per i negozi e i locali pubblici". "I blackout estivi purtroppo non sono una novità - afferma la presidente di Ascom Confcommercio Torino e provincia, Maria Luisa Coppa -. Stupisce, perciò, che anche quest'anno il sistema elettrico non fosse pronto ad affrontare il primo caldo, annunciato peraltro da settimane". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it