Blackout a Torino Lo Russo contro Iren | Intollerabile

Un blackout a Torino che ha lasciato senza corrente oltre 67mila utenze, coinvolgendo circa 200mila cittadini, tra sabato e domenica. Nonostante il ripristino temporaneo, i disservizi si sono ripetuti nel pomeriggio, creando caos e preoccupazione tra residenti e commercianti. La situazione si è aggravata, evidenziando gravi criticità nell'impianto elettrico. La città si interroga: come garantire sicurezza e affidabilità in futuro?

Nella nottata tra sabato e domenica 26 differenti guasti all’impianto elettrico hanno interessato la cittĂ di Torino, coinvolgendo 67mila utenze e 200mila abitanti: uno stop della corrente che si è risolto solo alle prime ore di domenica. Ma giĂ nel pomeriggio successivo i disservizi sono ripresi: dalle ore 14 di domenica fino a poco dopo mezzanotte sono stati registrati 15 guasti, in particolare con un impatto di nove ore nel centro di Torino è stato dovuto a un caso particolare dove la molteplicitĂ dei guasti insistenti sulla stessa linea non ha permesso una normale riconfigurazione della rete per la rialimentazione dell’utenza ed è stato necessario attendere la complessa riparazione del cavo per la ripresa del servizio. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it