Black out il punto del coordinamento FREE | In Italia è impossibile ciò che è accaduto in Spagna

Il blackout in Spagna ha riacceso il dibattito sulle reti elettriche italiane e la loro capacità di resistere alle sfide della transizione energetica. Nonostante l’attenzione si sia concentrata altrove, il Coordinamento FREE di Giorgia Burzachechi ha deciso di fare chiarezza, organizzando un convegno a Roma per analizzare le criticità e le potenzialità del nostro sistema. È fondamentale capire come rafforzare le reti per garantire un futuro energetico più sicuro e sostenibile.

Di Giorgia Burzachechi, Coordinamento FREE Le reti elettriche. Croce e delizia della transizione energetica che nemmeno dopo il blackout spagnolo sono salite alla ribalta a causa della “fretta” d’accusare il fotovoltaico per quello che è stata una delle maggiori interruzioni d’elettricità che l’Europa ricordi in tempi recenti. Per fare il punto sulla questione, il Coordinamento FREE ha organizzato a Roma nei giorni scorsi un convegno “ La ragnatela che sostiene la decarbonizzazione ”, dedicato al ruolo strategico delle reti elettriche nella transizione energetica, con un focus pratico e concreto sulle soluzioni tecnologiche e sulle sinergie richieste per continuare a tenere flessibili e allo stesso tempo resilienti come una ragnatela le reti, anche in presenza di un apporto crescente della produzione rinnovabile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Black out, il punto del coordinamento FREE: “In Italia è impossibile ciò che è accaduto in Spagna”

In questa notizia si parla di: coordinamento - free - punto - black

Nucleare, la posizione del coordinamento Free: “Una scelta che al momento non ha basi solide e concrete” - Il dibattito sul ritorno all'energia nucleare si infiamma, con posizioni contrastanti che emergono. Attilio Piattelli, presidente del Coordinamento FREE, sottolinea che attualmente questa scelta manca di fondamenti solidi.

Elettricità Futura lascia il Coordinamento FREE; Domani è il Green Energy Day 2025! Vieni a scoprire le Rinnovabili!; Transizione energetica e minerali critici: il punto della situazione.

Coordinamento FREE: “Testo unico rinnovabili non interviene su semplificazioni” - Nel corso degli ultimi anni il succedersi di innumerevoli provvedimenti legislativi ha reso il quadro normativo per le FER estremamente frammentato al punto che ormai questo ... Scrive rinnovabili.it

Sen, Free: puntare su rinnovabili, biomasse e mobilità condivisa - Il coordinamento Free commenta la Sen: la Strategia è poco ambiziosa sul fronte rinnovabili, potrebbe puntare di più sulle biomasse, promuovere una mobilità condivisa La Strategia energetica nazionale ... Come scrive startmag.it