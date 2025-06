Bisceglie | malore in pizzeria durante la cena di classe morta 29enne Ieri sera

Tragedia a Bisceglie durante una serata tra amici: una giovane di 29 anni, presente con i compagni di classe in pizzeria, ha accusato un improvviso malore e purtroppo non ce l’ha fatta. Un evento sconvolgente che ha colpito tutti i presenti, lasciando un velo di tristezza nella comunità. La vicenda ricorda quanto sia importante monitorare la propria salute e agire tempestivamente in situazioni di emergenza.

Una ragazza di Trani, di 29 anni, è morta ieri sera a Bisceglie. Si trovava in pizzeria con vari compagni di classe del corso serale che frequentava. Ha accusato un malore e ogni tentativo di rianimarla è stato inutile.

