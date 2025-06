Biografilm 2025 | un’edizione da record con oltre 14.000 presenze e prospettive future

La XX1° edizione di Biografilm si è conclusa con un bilancio straordinario, registrando oltre 14.000 presenze e consolidando la sua posizione di punta nel panorama culturale europeo. Specializzato in narrazioni di vita e cinema del reale, il festival ha coinvolto Bologna dal 7 al 17 giugno 2025, offrendo una programmazione ricca e internazionale. Un’edizione da record che guarda fiduciosa alle prospettive future, rafforzando il suo ruolo di catalizzatore di storie autentiche e dialogo interculturale.

bilancio e caratteristiche della ventunesima edizione di biografilm. La XX1° edizione di Biografilm si è conclusa, confermando il suo ruolo di rilievo nel panorama dei festival cinematografici italiani ed europei. Specializzato in narrazioni di vita e cinema del reale, l'evento ha coinvolto Bologna dal 7 al 17 giugno 2025 con un'offerta ricca e diversificata. programmazione e partecipazione internazionale. offerta cinematografica e location. Il festival ha proposto 73 film in programma, tra cui 68 anteprime mondiali o nazionali. La selezione comprendeva 30 titoli italiani, tra produzioni e co-produzioni, rappresentando un totale di 34 paesi di provenienza.

