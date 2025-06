Bimbo di due anni prende la pistola del padre e uccide la mamma

Una tragedia che scuote profondamente la comunità, evidenziando ancora una volta l'importanza di una corretta gestione delle armi domestiche. La scena ripresa dalle telecamere mostra quanto sia fondamentale garantire un ambiente sicuro per i nostri bambini, prevenendo incidenti devastanti che cambiano per sempre le vite di famiglie intere. La sicurezza in casa non è un optional: è una responsabilità che riguarda tutti noi.

Una pistola lasciata carica e incustodita. Un bambino che la prende e per gioco spara, uccidendo accidentalmente la madre. Una tragedia ripresa dalle telecamere di videosorveglianza istallate in un'abitazione nello Stato di Minas Gerais, in Brasile, dove una donna di 27 anni è morta a causa del. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Bimbo di due anni prende la pistola del padre e uccide la mamma

Una tragedia sconvolgente ha colpito una famiglia nello Stato brasiliano di Minas Gerais Un bambino di soli 2 anni ha accidentalmente ucciso la propria madre dopo aver preso una pistola lasciata incustodita dal padre Vai su Facebook

Bimbo di 6 anni prende la pistola del padre e uccide la sorellina di 5 anni, denunciati i genitori - bimba di 10 anni prende la pistola, spara e la uccide A chiamare i soccorsi sono stati gli stessi genitori dopo essersi resi conto di quello che era accaduto. Lo riporta leggo.it