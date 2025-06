Bimbo di 4 anni resta incastrato nella lamiera dello scivolo | paura a Montella Salvato dai pompieri

Un bambino di appena 4 anni è rimasto incastrato nella lamiera dello scivolo a Montella, in provincia di Avellino, creando grande paura tra genitori e passanti. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo di pompieri fuori servizio, il piccolo è stato estratto in sicurezza. Un episodio che ricorda quanto sia fondamentale la vigilanza e la prontezza nei momenti di emergenza. Per scoprire come si è conclusa questa vicenda, continua a leggere.

Un bambino di appena 4 anni è rimasto incastrato nella lamiera dello scivolo a Montella, in provincia di Avellino.

