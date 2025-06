Bimbo di 3 anni investito al cancello di casa

Un drammatico incidente scuote la comunità di Rho, dove un bambino di soli tre anni è stato travolto da un'auto vicino al suo domicilio. La tragica scena si è svolta in via Cardinal Ferrari, lasciando tutti sgomenti e preoccupati per la sicurezza dei più piccoli. La vicenda evidenzia ancora una volta l'importanza di rigide misure di tutela e attenzione nei confronti dei bambini.

Un bambino di appena tre anni è stato travolto da un’auto ieri pomeriggio a Rho. È successo in via Cardinal Ferrari pochi minuti prima delle 17 all’altezza del civico 18. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, il piccolo è uscito dal cancello di casa, pare rimasto aperto involontariamente, quando un’auto che viaggiava da via Porta Ronca in direzione di corso Europa lo ha travolto. L’automobilista non si sarebbe accorto del bimbo apparso del nulla. Lo scontro è stato violento, il piccolo è sbalzato sull’asfalto. Poi l’allarme e la telefonata al 118 soccorso in codice rosso da un’ambulanza e due automediche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bimbo di 3 anni investito al cancello di casa

