Bimbo di 10 anni annegato nel lago di Bilancino aperto fascicolo per omicidio colposo | disposta l'autopsia

Tragedia al Lago di Bilancino: un bimbo di soli 10 anni ha perso la vita annegando domenica 15 giugno, scatenando un'indagine aperta per omicidio colposo contro ignoti. La procura ha disposto l'autopsia per chiarire le cause di questa perdita inaccettabile, mentre le autorità intensificano le indagini per fare luce su questa drammatica vicenda. Un episodio che scuote la comunità e ci invita a riflettere sulla sicurezza dei luoghi di svago.

Simone Currò muore annegato a 20 anni: si era tuffato per recuperare il pallone - Il 17 maggio, a Catania, si è consumata una tragedia: il giovane Simone Currò, di soli 20 anni, è morto annegato mentre si tuffava in mare per recuperare un pallone finito in acqua.

Mohamed, il bambino annegato a Bilancino: aperta un'indagine, nel lago sette morti in 14 anni - Il dolore della scuola calcio dove giocava: «Sorrideva sempre, era un ragazzino solare» «Arrivava al campo di calcio con il pallone in mano, giocando con suo fratellino, sempre pacifico e con una gran