Bimbo cade dalla finestra del ristorante di sushi | è in codice rosso

Un dramma sfiorato a Genova, dove un bambino di soli due anni è caduto dalla finestra del ristorante di sushi Yugo a Boccadasse, in via Cavallotti. Un episodio che ha suscitato sconcerto e preoccupazione tra i presenti, ma per fortuna le prime ricostruzioni indicano che il piccolo è stato soccorso in codice rosso. Le autorità stanno lavorando per chiarire le cause di questa vicenda che poteva avere conseguenze tragiche.

Un bambino di due anni è precipitato oggi, martedì 17 giugno, dalla finestra del ristorante in cui si trovava a Genova. Il bimbo era coi suoi genitori nel ristorante di sushi Yugo, nel quartiere di Boccadasse, in via Cavallotti. All'improvviso, per cause ancora da accertare, il piccolo è.

