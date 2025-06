Bimbi violentati e sacrificati sull' altare dei voti degli asiatici | giustizia choc per salvare i Labour

Una vicenda scioccante scuote il Regno Unito: bambini vittime di abusi e sacrifici rituali, un orrore che rivela le ombre oscure dietro a una comunità. La giustizia si fa strada in un caso che ha scioccato l’intera nazione, portando alla condanna di sette uomini di origine pakistana coinvolti in crimini terribili tra il 2001 e il 2006. La verità emerge con forza, ma resta ancora molto da fare per proteggere le future generazioni.

Una vicenda raccapricciante di abusi sessuali su minori riemerge con forza nel Regno Unito, dove sette uomini di origine pakistana sono stati nuovamente condannati per crimini commessi tra il 2001 e il 2006 nella zona di Rochdale, sobborgo a nord di Manchester. Le nuove accuse riguardano violenze sistematiche e sfruttamento di due bambine, le cui testimonianze hanno contribuito a riaprire un'indagine che per anni era rimasta in sordina. La sentenza della Manchester Minshull Street Crown Court arriva a distanza di anni da una prima ondata di condanne, ma getta ulteriore luce su un contesto fatto di silenzi, omissioni e ritardi istituzionali. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Bimbi violentati e sacrificati sull'altare dei voti degli asiatici: giustizia choc per salvare i Labour

