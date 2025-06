Bimba infila mano in un tritacarne | gravemente ferita portata in elicottero al Gaslini

Un incidente che ci ricorda quanto sia fondamentale la massima attenzione in ogni momento. Nelle tranquille alture di Ne, una bambina di appena un anno e mezzo ha vissuto un episodio drammatico, infilando la mano in un tritacarne durante una visita in agriturismo. Gravemente ferita, √® stata prontamente trasportata in elicottero al Gaslini, dove ricever√† le cure necessarie. La sicurezza dei pi√Ļ piccoli deve sempre essere prioritaria per evitare tragedie come questa.

Brutto incidente a Ne, sulle alture del levante, dove una bimba di un anno e mezzo¬†√® sfuggita al controllo dei genitori e ha¬†infilato la mano dentro un tritacarne, mentre era nella cucina di¬†un agriturismo,¬†ferendosi gravemente. √ą successo verso le 10 del mattino e, a quanto risulta, la. 🔗 Leggi su Genovatoday.it ¬© Genovatoday.it - Bimba infila mano in un tritacarne: gravemente ferita, portata in elicottero al Gaslini

