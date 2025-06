Bimba di 19 mesi intubata e a rischio vita per il morbillo a Firenze l’appello | Vaccinate i piccoli

Una bambina di 19 mesi, intubata in rianimazione a Firenze a causa di una grave polmonite da morbillo, ha scioccato l’Italia. La sua condizione critica sottolinea l’importanza vitale della vaccinazione infantile. I medici lanciano un forte appello: proteggiamo i nostri piccoli e la comunità, vaccinando contro questa malattia ancora pericolosa. Continua a leggere per scoprire come possiamo fare la differenza.

Il morbillo che ha colpito la bambina le ha provocato una grave forma di polmonite che ha compromesso la sua capacità respiratoria. È stato necessario intubarla durante il ricovero in rianimazione all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. "È fondamentale che i bambini vengano vaccinati contro il morbillo" è l'appello dei medici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: morbillo - firenze - appello - bimba

Bimba di 19 mesi rischia la vita per il morbillo: “Non era vaccinata” - Luisa Galli, responsabile malattie infettive del Meyer: "Fondamentale che i bambini vengano vaccinati contro il morbillo e che questo venga fatto rispettando le tempistiche" ... dire.it scrive

