Una tragica testimonianza che sottolinea l'importanza della prevenzione: una bambina di 19 mesi, non ancora vaccinata, ha rischiato la vita a causa del morbillo in Italia, con un’impennata di 232 casi. La sua storia ci ricorda quanto sia fondamentale diffondere la cultura della prevenzione per proteggere i più piccoli e il nostro Paese. È il momento di rafforzare le campagne di sensibilizzazione e vaccinare con responsabilità.

Una bambina di diciannove mesi ha rischiato la vita per il morbillo, anche se ora il peggio sembra alle spalle. Secondo quanto ricostruito dai medici, la bimba, che non aveva ancora ricevuto la vaccinazione, ha contratto la patologia infettiva nel corso di un soggiorno all'estero, in un Paese. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Bimba di 19 mesi in fin di vita per il morbillo, in Italia è boom di casi

