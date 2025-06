Bimba con due mamme scoppia la faida tra due sindaci | uno le riconosce l'altro si oppone

In un’Italia che si divide tra diritti e tradizione, una bimba con due mamme diventa il simbolo di una battaglia più grande. Mentre alcuni sindaci rifiutano di riconoscere la seconda genitrice, altri si schierano a difesa dei principi costituzionali. La vicenda apre un dibattito acceso sulle frontiere della legalità e dell’uguaglianza. Ma cosa cela davvero questa faida tra amministrazioni? Continua a leggere per scoprire le sfumature di questa intricata vicenda.

Un sindaco non ha riconosciuto il diritto di una bimba ad aver due mamme, rifiutandosi di trascrivere il nome della mamma intenzionale sul certificato della piccola. Il sindaco di Lecco, invece, sta supportando la famiglia "per rispetto della Costituzione". Cosa sta succedendo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Fidenza, effettuata la prima registrazione anagrafica di una bimba come figlia di due mamme - Fidenza ha scritto una pagina storica per l’inclusione e i diritti civili della sua comunità. Questa mattina, infatti, è stata effettuata la prima registrazione anagrafica di una bambina come figlia di due mamme, un passo fondamentale reso possibile dalla recente sentenza della Corte Costituzionale.

