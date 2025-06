Biglietti per i concerti di Cesare Cremonini nel 2026 | i prezzi e dove acquistarli

Se sei un fan di Cesare Cremonini, non perdere l'occasione di vivere un’esperienza unica nel 2026! I biglietti per i suoi concerti nelle città più emozionanti d’Italia sono disponibili, con vantaggi speciali per i titolari Mastercard. Scopri prezzi, modalità di acquisto e tutto ciò che serve per assicurarti il posto sul grande palco: continua a leggere e preparati a cantare a squarciagola!

Cesare Cremonini sarà in concerto a Roma, Milano, Reggio Emilia e Firenze nel 2024, da oggi è possibile acquistare i biglietti per i titolari Mastercard: ecco quanto costano e quali possibilità di acuisto ci sono. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Concerti Cesare Cremonini nel 2026: annunciate quattro nuove date, quando inizia la vendita dei biglietti - Se sei un fan di Cesare Cremonini, preparati a vivere emozioni indimenticabili: nel 2026 il cantautore svela quattro nuove date nei principali stadi italiani, tra cui Roma, Milano, Firenze e Reggio Emilia.

Cesare Cremonini torna a Roma con due concerti imperdibili il 17 e 18 luglio 2025 allo Stadio Olimpico, nell’ambito del tour CREMONINI LIVE25, che celebra i suoi 25 anni di carriera musicale . Dai successi intramontabili come “50 Special” e “La nuova s Vai su Facebook

Cesare Cremonini, nuovo tour nel 2026: concerti a Roma, Milano, Imola e Firenze - La tournée partirà dal Circo Massimo di Roma e proseguirà a Milano, Imola e Firenze ... Riporta tg24.sky.it