Bibbiano San Polo e Sporting Scandiano | nuovi innesti e conferme in squadra

Terzo innesto in pochi giorni per il BibbianoSan Polo, che inserisce in rosa un giovane centrocampista: è il classe 2005 Daniel Candeloro (nella foto a sinistra, in alto). Ha fatto la Primavera con Reggiana e Fiorenzuola, e poi l’Eccellenza con la Correggese e la Promozione con la Riese. A Bibbiano ritrova mister Giuseppe Nazzani, giĂ con lui a Rio in rossonero. Si concretizza un ritorno tra i pali del BaisoSecchia: riecco il portiere Gianluca Brevini, classe 2002 che ha giocato nel Castellarano per un anno ora rientra in gialloblĂą. Un nuovo volto e una riconferma in casa Sporting Scandiano: ecco l’inserimento in rosa di Luigi Solla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it