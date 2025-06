Biasin | All’Inter i giovani giocano solo se sono bravi non per l’anagrafe

Fabrizio Biasin sottolinea con chiarezza che, nell’Inter di quest’anno, il talento e la determinazione contano più dell’età anagrafica. Con un allenatore giovane e una strategia green, la squadra dimostra che i giovani possono fare grandi cose se meritano, non solo per il loro status anagrafico. Biasin chiarisce la sua posizione sui fratelli Esposito: « Non bisogna...»

L’Inter quest’anno avrà in panchina un allenatore giovanissimo e in campo si punterà molto sulla linea green. Fabrizio Biasin, a RadioSportiva, esprime la sua opinione sui fratelli Esposito. GIOVANI E FORTI – L’ Inter ha decisamente cambiato rotta quest’anno. In panchina un acerbo Christian Chivu, il quale sicuramente punterà molto su i giovani. Fabrizio Biasin chiarisce la sua posizione sui giovanissimi e sui fratelli Esposito: « Non bisogna far giocare i giovani perché sono giovani. Perché altrimenti si incorre nel rischio di fare l’errore di che si commette a livello dilettantesco, quando si fanno giocare dei giocatori perché nati in un certo periodo. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Biasin: «All’Inter i giovani giocano solo se sono bravi, non per l’anagrafe»

