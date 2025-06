Bianca Berlinguer rumor insistenti | cosa avrebbe deciso Mediaset per lei

I rumor sulla futura sorte di Bianca Berlinguer a Mediaset infiammano il mondo della televisione. Dopo aver conquistato il pubblico con “È sempre Cartabianca”, si vocifera su una possibile decisione strategica dell’azienda di Cologno Monzese. Quale direzione prenderà ora la carriera della giornalista? Scopriamo insieme cosa potrebbe riservarle il prossimo capitolo nel panorama televisivo italiano, mantenendo alta l’attenzione e la curiosità.

Personaggi tv. – Da quando è approdata a Mediaset, Bianca Berlinguer ha saputo ritagliarsi uno spazio ben definito nella programmazione dell’azienda di Cologno Monzese. Con il suo programma “È sempre Cartabianca”, trasmesso in prima serata su Rete 4, la giornalista ha portato con sé il suo stile asciutto, diretto, a tratti severo, ma sempre riconoscibile. Un marchio di fabbrica che ha saputo conquistare anche il pubblico più affezionato alla linea editoriale storica della rete. Leggi anche: Gerry Scotti, cosa c’è dietro al suo addio a “Tu si que vales”: “Devo pensare alla salute” Leggi anche: Matilda De Angelis: “Irrispettoso condividere il Nastro d’Argento con Elodie” . 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Bianca Berlinguer, rumor insistenti: cosa avrebbe deciso Mediaset per lei

In questa notizia si parla di: bianca - berlinguer - mediaset - rumor

“Una malattia importante”. Bianca Berlinguer torna in tv dopo lo stop e lo rivela in diretta - Bianca Berlinguer torna in tv con rinnovato entusiasmo dopo la sua assenza forzata. Nella puntata di martedì 13 maggio di “È sempre Cartabianca” su Rete4, la giornalista ha rassicurato il pubblico sulle sue condizioni di salute, dichiarando: “Sono viva e vegeta”, mentre il suo sorriso ha acceso nuovamente il dialogo su temi importanti.

A Carta Bianca la Berlinguer ha detto che non sono di sinistra. È vero perché questa sinistra fa schifo. Se ha il coraggio di organizzare un incontro tra me con la Schlein e/o con Conte, glielo dimostrerò in diretta. ? Vai su Facebook

Il clamoroso fuorionda di Bianca Berlinguer a “sposta” gli equilibri tra Rai e Mediaset: «Se fossi ancora lì, oggi non sarei più in onda; Maria Rosaria Boccia rinuncia all'intervista a Mediaset. Bianca Berlinguer: nega una relazione con il ministro; Bianca Berlinguer replica a Boccia: «L'intervista è saltata perché voleva le domande in anticipo». Poi la chiusura: «Non intendo più risponderle».

Palinsesti Mediaset: Bianca Berlinguer si sdoppia (e rischia), Fiorello cancellato, Costanza Calabrese nuova star - Presto i canali del Biscione subiranno cambiamenti radicali, in parte per l'avvento della stagione estiva. Secondo libero.it

Bianca Berlinguer verso il raddoppio su Rete 4: arriva nuovo programma per lei? - La giornalista alla conduzione di un nuovo programma nella prossima stagione tv su Rete 4? Segnala msn.com