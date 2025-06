Bevagna torna la magia del Mercato delle Gaite

Bevagna si anima di nuovo con il fascino del Mercato delle Gaite, un viaggio nel cuore del Medioevo che riporta in vita usi, costumi e tradizioni di un’epoca affascinante. Da mercoledì 18 giugno, tra arti, mestieri e melodie antiche, questa storica manifestazione promette di catturare ogni visitatore, trasportandolo in un mondo di storia, cultura e magia. Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile, dove il passato rivive in ogni dettaglio.

Da mercoledì 18 giugno torna a Bevagna il Mercato delle Gaite, storica manifestazione di rievocazione della vita quotidiana di epoca medievale: arti e professioni, nobili e popolo, cibo e suoni, per una ricostruzione di grande rigore, suggestione e qualità scenica che racconta 100 anni – tra il.

