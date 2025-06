Beukema no al rinnovo col Bologna | vuole solo il Napoli

Sam Beukema ha scelto di mettere il Napoli davanti a tutto, rifiutando il rinnovo con il Bologna e dimostrando una decisione decisa e senza mezzi termini. Un gesto forte che cambia le regole del gioco nel calciomercato, sottolineando come talvolta il volere del giocatore possa rivoluzionare ogni trattativa. Ora, la strada verso il sogno azzurro si fa più chiara e determinata.

Un gesto di rottura forte e chiaro, che spazza via ogni dubbio. Sam Beukema ha messo il Napoli davanti a tutto, rifiutando la proposta di rinnovo del Bologna per forzare la mano e vestire l'azzurro. La trattativa ora cambia completamente volto. A volte, nel calciomercato, non bastano le trattative tra i club. Serve una presa di posizione, un atto di volontà del giocatore che spariglia le carte. Ed è esattamente quello che ha fatto Sam Beukema. Stanco di vedere la resistenza del Bologna, ha deciso di lanciare il segnale più forte possibile per comunicare al mondo una cosa sola: la sua testa e il suo futuro sono già a Napoli.

In questa notizia si parla di: beukema - bologna - rinnovo - napoli

