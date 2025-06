Bertolucci | Servizio e rovescio | così Sinner può vincere sull' erba

Bertolucci analizza il duello tra Sinner e Pu242 sull’erba, un campo che mette alla prova mente e corpo. L’ex tennista sottolinea come Jannik e Alcaraz ripartano pari, ma l’aspetto psicologico potrebbe fare la differenza. La sfida si preannuncia combattuta e, attenzione, alle maratone che potrebbero sfidare ogni previsione, regalando emozioni di pura intensità.

L'ex tennista: "Ora Jannik e Alcaraz ripartono alla pari: l'aspetto psicologico può essere determinante. E occhio alle possibili maratone.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bertolucci: "Servizio e rovescio: così Sinner può vincere sull'erba"

In questa notizia si parla di: bertolucci - servizio - rovescio - così

Bertolucci: "Più servizio e gioco a rete. Così Jannik può battere Alcaraz a Wimbledon" - Nel mondo del tennis, ogni superficie rivela nuove sfide e opportunità. Jannik Sinner, con il suo servizio impeccabile e il gioco a rete, potrebbe avere la carta vincente contro Alcaraz a Wimbledon.

Musetti Zverev cronaca; No trips for cats. Sinner fa paura. Paolo Bertolucci, la voce tecnica di Sky Sport, a Il Dolomiti: E' impressionante. E ha ancora grandissimi margini di miglioramento; Bertolucci: Dal servizio alla volée, i miei voti a Sinner. E come può migliorarli.