Bertinoro Giorgio Bernaroli è il capogruppo di Voltare pagina | Pronti al dialogo chiediamo rispetto

Giorgio Bernaroli, ex candidato sindaco di Bertinoro, assume con entusiasmo il ruolo di capogruppo di Voltare Pagina. Con un forte senso di responsabilità e rispetto, si impegna a favorire un dialogo aperto e costruttivo, rifiutando ogni opposizione sterile. La sua leadership punta a costruire un futuro condiviso, perché solo attraverso il confronto possiamo affrontare le sfide del domani e riscrivere insieme il cammino della comunità .

L'ex candidato sindaco di Bertinoro Giorgio Bernaroli ha assunto il ruolo di capogruppo della lista Voltare Pagina. Un incarico preso con "profondo senso di responsabilità , rispetto e spirito di servizio - esordisce -. Il compito che ci attende non vedrà opporci per principio, per scelte. 🔗 Leggi su Forlitoday.it