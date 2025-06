Berrettini la musica e l’abbraccio di Marracash per superare l’infortunio

Matteo Berrettini, campione tenace e appassionato, trova nelle note di Marracash un alleato silenzioso nel suo percorso di recupero. Dopo l’ennesimo infortunio, il tennista azzurro condivide con i suoi fan un messaggio di speranza e determinazione, dimostrando che anche nei momenti più difficili la musica può essere un abbraccio che invita a non mollare. Questo legame tra sport, musica e resilienza rappresenta un esempio ispiratore per tutti noi.

(Adnkronos) – Matteo Berrettini non si arrende. Il tennista azzurro, alle prese con l'ennesimo infortunio che lo ha costretto al ritiro negli scorsi Internazionali d'Italia, continua a dimostrare la sua determinazione anche fuori dal campo. Lo ha fatto con un post condiviso su Instagram, in cui si è affidato alla musica di Marracash per lanciare .