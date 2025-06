Berrettini in campo | si allena così in vista di Wimbledon

Matteo Berrettini, il talento italiano del tennis, si prepara con determinazione per Wimbledon, il prestigioso torneo di Londra. Dopo un lungo stop a causa di un infortunio, l’ex finalista del 2021 si allena intensamente sul cemento di Montecarlo, dimostrando tutta la sua grinta e volontà di tornare ai vertici del circuito. La sua dedizione aumenta l’attesa: sarà pronto a stupire ancora una volta sul grande palcoscenico britannico?

Matteo Berrettini si allena in vista di Wimbledon. Il finalista dell'edizione 2021, dopo aver dichiarato forfait a Stoccarda e al Queen's, si allena sul cemento di Montecarlo in vista del rientro dopo l'infortunio subito a Roma nel terzo torneo del Grande Slam. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Berrettini in campo: si allena così in vista di Wimbledon

In questa notizia si parla di: allena - vista - berrettini - wimbledon

Koopmeiners si allena anche durante la settimana di pausa: il centrocampista è già al lavoro in vista del Mondiale per Club – FOTO - Teun Koopmeiners non si ferma nemmeno durante la pausa! Il centrocampista della Juventus è in Spagna, pronto per il Mondiale per Club, dimostrando che la determinazione è fondamentale nel calcio moderno.

Goran Ivanisevic ha fiducia in Tsitsipas, il coach ha dichiarato al giornale croato HRT che è fiducioso sulla rinascita del tennista greco "Al momento, non posso dire che sia al suo meglio né dal punto di vista tennistico né fisico. Visto il potenziale e i risult Vai su Facebook

Berrettini in campo: si allena così in vista di Wimbledon; Berrettini e Alcaraz, allenamento insieme a Murcia: Grazie Carlitos; Il Foro canta per Berrettini e durante l'allenamento Korda si ferma: Ma è sempre così?.

Ultim’ora Berrettini, svolta in vista di Wimbledon: cosa succede - Arriva una svolta clamorosa per Matteo Berrettini, cambia tutto in vista di Wimbledon: i tifosi restano col fiato sospeso ... Come scrive tennisfever.it

Berrettini, il momento più difficile: e a Wimbledon c’è uno scenario da incubo. Musetti si ferma: “Ho bisogno di tempo” - Matteo Berrettini costretto a fare i conti con un infortunio che mette a rischio anche Wimbledon, Musetti spiega i motivi per il forfait al Queen's ... Segnala sport.virgilio.it