Bernardeschi la provocazione sui social | Sono ignorante e do valore solo ai soldi

Federico Bernardeschi ha deciso di immergersi nel mondo dei social con il suo stile diretto e senza filtri, aprendo un nuovo capitolo sulla sua personalità pubblica. Tuttavia, le sue provocazioni sui social, come il recente video che commenta i stereotipi legati al suo lavoro, hanno acceso discussioni tra i fan e gli utenti. È interessante vedere come l’atleta usi questa piattaforma per esprimersi, ma attenzione: ogni provocazione può nascondere più di quanto sembri.

Federico Bernardeschi ha da poco aperto TikTok e già si diverte a seguire i trend della piattaforma. Quello di questo video, il secondo pubblicato dall’attaccante del Toronto FC, ripropone il trend “ovvio che” in cui si dice il proprio lavoro e si va ad ad aggiungere alcuni stereotipi su di esso (TikTok @fbernardeschi). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bernardeschi, la provocazione sui social: "Sono ignorante e do valore solo ai soldi"

In questa notizia si parla di: bernardeschi - provocazione - social - sono

Botta e risposta fra il capogruppo M5s in Consiglio comunale, Andrea Russi, e il consigliere del Carroccio Giuseppe Catizone: «Gli elettori non sono cani» Vai su Facebook

Bernardeschi, la provocazione sui social: Sono ignorante e do valore solo ai soldi; La provocazione di Bernardeschi: 'Ho fatto un passo indietro o un passo in avanti?'.

Juventus, Bernardeschi: “I momenti difficili sono fatti per essere superati tutti insieme” - È questa la mentalità che ci ha sempre contraddistinto e che porteremo ... Come scrive fanpage.it

Bernardeschi-Juve, è bufera social: “Radiazione” - I tifosi della Juventus contro il ritorno di Bernardeschi: scoppia la bufera social Federico Bernardeschi potrebbe arrivare alla Juventus a gennaio, lasciando Toronto dopo un solo anno e mezzo. Da calciomercato.it