Berlino 2 torna il Professore | Álvaro Morte riprenderà il ruolo de La casa di carta nello spin-off

Il mondo di Berlino 2 si apre a un ritorno emozionante: Álvaro Morte, il Professore, si unisce di nuovo a Pedro Alonso sul set dello spin-off de La Casa di Carta. Un’anticipazione che entusiasma i fan e promette nuove sorprese. Scopri con noi tutte le prime foto, i dettagli sulla trama e come questa reunion influenzerà il destino dei nostri personaggi preferiti. La stagione 2 sta per sorprenderci come mai prima d’ora!

Álvaro Morte è tornato sul set al fianco di Pedro Alonso per un'apparizione speciale nella seconda stagione di Berlino, lo spin-off de La casa di carta: le prime foto e tutto quello che sappiamo.

Alvaro morte torna nei panni del professore in berlino 2 - Alvaro Morte torna nei panni del Professore in Berlino 2, portando sul set tutta la sua intensità e carisma.

