Berlino 2 | Netflix annuncia una guest star speciale nei nuovi episodi

Netflix ha svelato un emozionante spoiler sulla stagione 2 di Berlino, rivelando l’arrivo di una guest star speciale che lascerà sicuramente il pubblico senza fiato. Questa new entry promette di aggiungere ulteriore suspense e imprevedibilità alla serie, già amata da milioni di spettatori. Se desiderate gustarvi ogni dettaglio senza anticipazioni, è meglio fermarsi qui e prepararsi a scoprire le sorprese che Netflix ha in serbo per voi.

Netflix ha condiviso sui social un'importante anticipazione riguardante gli interpreti della stagione 2 della serie Berlino, ecco i dettagli. Netflix, un po' a sorpresa, ha condiviso un importante spoiler sulla stagione 2 della serie Berlino, svelando il coinvolgimento di una delle star dello show originale. Se siete riusciti a evitare le e non volete rovinarvi la sorpresa durante la visione delle puntate inedite, ovviamente, non proseguite con la lettura della notizia! Il ritorno nello spinoff della serie La casa di carta Un post sui social ha annunciato il ritorno sugli schermi di Álvaro Morte, ritratto in una foto scattata sul set accanto al protagonista di Berlino, Pedro Alonso.

